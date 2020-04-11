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سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-4-2020 في البنوك

السبت 11/أبريل/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 11-4-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت اخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:


سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء ،  4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12   جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع.

 

 سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع

 سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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