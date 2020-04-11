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بريطانيا تعلن وفاة 19 موظفا في قطاع الصحة العام بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بأن وزارة الصحة البريطانية أعلنت وفاة 19 موظفا في قطاع الصحة العام بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

 

وسجلت السلطات الصحية البريطانية، في وقت سابق 1772 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7978 حالة.

 

وبحسب أحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و536 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 89 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 340 ألف شخص للشفاء، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولي عالمياً من جهة عدد الإصابات بتسجيلها أكثر من 400 ألف حالة.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

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وفاة 19 موظف قطاع الصحة العام تفشى فيروس كورونا بريطانيا انتشار الفيروس

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