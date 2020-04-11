بريطانيا.. مسؤول: لم نصل إلى ذروة كورونا التي تسمح بتخفيف القيود

كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم السبت، أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا الجديد التي ستسمح بتخفيف القيود الصارمة على الحركة.





وقد اقترح بعض العلماء أن الذروة قد تكون على بعد بضعة أسابيع ولكن "هانكوك" قال: "لا أحد يعرف متى ستكون"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف: "هناك كل أنواع الاقتراحات. مهمتهم هي تقديم أفضل تقدير لهم وتقديم المشورة إلينا ولدينا مجموعة كاملة من النصائح المختلفة من مختلف العلماء”.





وصل عدد الوفيات في المستشفيات البريطانية إلى ما يقرب من 9000 شخص، مع الإبلاغ عن 980 حالة وفاة أخرى يوم الجمعة، وهو رقم تجاوز اليوم الأكثر دموية حتى الآن في إيطاليا، البلد الأكثر تضررًا من الفيروس.





من بين المصابين، رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذي يتعافى في المستشفى بعد قضاء ثلاث ليال في العناية المركزة. وقال مكتبه، إنه يتحسن وعاد على قدميه رغم أن شفائه كان لا يزال في مرحلة مبكرة.





فرضت بريطانيا الإغلاق قبل ثلاثة أسابيع في محاولة للحد من انتشار الفيروس، وتعرضت الحكومة لضغوط متزايدة لتفاصيل المدة التي ستستغرقها الإجراءات الصارمة بشأن التحركات، حيث أجبر الناس على البقاء في المنزل والعديد من الشركات غير قادرة على العمل.





وقال وزراء، إن بريطانيا بحاجة إلى تجاوز ذروة تفشي المرض قبل أن يتم إجراء التغييرات، وقال هانكوك، إنه على الرغم من أن عدد حالات دخول المستشفيات بدأ يتسطح، إلا أنه لا يوجد دليل كافٍ حتى الآن على الثقة بأنهم تجاوزوا الأسوأ.



