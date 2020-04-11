بيان عاجل للحكومة بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات

تقدمت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات بما يرتب أعباء ومشاكل على المنظومة الصحية.





وأكدت عبد الحليم، في بيانها، أن المستشفيات العامة أو الخاصة تواجه أزمة في نقص المستلزمات الطبية، من الكمامات وخاصة أجهزة التنفس الصناعي، رغم أن هذه الأدوات لا بديل عنها خلال الأزمة الحالية وضرورة مواجهة فيروس كورونا.





وأكدت أن تكالب المواطنين على شراء هذه الأدوات وايضا طول الأزمة الخاصة بفيروس كورونا أصابت توافر هذه المستلزمات الطبية لدرجة أحدثت نقصا في المستشفيات الحكومية والخاصة والعيادات الخارجية.





وطالبت بالعمل على توفير الكميات المطلوبة من الأدوات الطبية في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات وتأمين توافر مخزون استراتيجي منها.





أعل معدل يومي لوفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.