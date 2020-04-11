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تامر عاشور يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا أون لاين في الأهرامات

السبت 11/أبريل/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلة غنائية ثانية عبر اللايف الخاص بحسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"،وذلك في الأهرامات، لكنه لم يكشف عن موعدها.

كتب تامر عاشور تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" قال فيها :"الحفلة اللايف الأونلاين اللي جاية بإذن الله ادعولي أقدر أعملها في الأهرامات،وتبقى رسالة لكل العالم يا رب أعملها زي ما أنا عايز وزي ما يليق بيكم دعواتكم".

يُشار أن آخر ألبومات تامر عاشور هو ألبوم"أيام"، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وقت طرحه،واحتوى الألبوم على 12 أغنية، منهم ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية.

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