فايلر يعرض خريطة تعاقداته على مجلس الأهلي

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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقرر مجلس الإدارة، عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للترتيب حول الصفقات المطلوبة وتحديد أسماء الراحلين بنهاية الموسم الجاري.



وحدد مجلس الإدارة، نهاية الإسبوع المقبل موعدًا للجلسة في حضور لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وإدارة الكرة بقيادة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات.



وتأتي الجلسة في إطار حرص مجلس الإدارة على معرفة متطلبات المدير الفني، وتلبية رغباته التعاقدية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويسعى مجلس الإدارة لتوقيع صفقات من العيار الثقيل، من أجل سد الثغرات والمراكز التي تحتاج لتدعيمات، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.