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الجالية اليونانية تتبرع لصندوق تحيا مصر لمكافحة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
قامت الجالية اليونانية بإرسال خطابا لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم يعربون عن رغبتهم في المشاركة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي نفس السياق، قامت الجالية بالتبرع لحساب صندوق "تحيا مصر" بمبلغ 200 ألف جنيه، باسم البطريركية اليونانية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر أفريقيا، استمرارًا لمبادرات التعاون بين شعوب مبادرة "إحياء الجذور".

ومن جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر للجالية اليونانية وتقديرها استجابتهم لدعوتها بدعم صندوق "تحيا مصر" في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كما أشادت وزيرة الهجرة بالروابط التاريخية والإرث الثقافي المشترك بين الشعبين المصري واليوناني، وأكدت أن مصر هي الوطن الثاني للجالية اليونانية، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة من تعزيز دور الجاليات، مشيرة في ذها الصدد إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أطلقتها الوزارة في أبريل 2018 وكانت الأولى من نوعها على مستوى العالم للاحتفاء بالجاليتين اليونانية والقبرصية اللتين كانتا تعيشان على أرض مصر في الماضي.

من جانبها، ثمنت البطريركية اليونانية بالإسكندرية جهود السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك جهود الحكومة المصرية والشعب المصري في مواجهة تفشي هذا الوباء العالمي.
وأضافت البطريركية أن التبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر المخصص لمواجهة الكوارث والأزمات، المتمثلة الآن في انتشار فيروس كورونا، جاء لمساندة جهود الدولة المصرية في محاربة هذا الوباء، بما يتضمن ذلك رعاية المرضى، وشراء معدات طبية ومستلزمات تمريض وأدوات تطهير وتعقيم.

كما صرحت الجالية اليونانية بأن هذا التبرع إنما هو تظاهرة في حب مصر والشعب المصري، وإيمانًا بقدرة المصريين على تجاوز كافة الصعاب والتحديات، مشيدين بالدور الإنساني العظيم الذي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه عدة دول، وتحديدا إيطاليا، بإرسال مساعدات ومستلزمات طبية مختلفة.

وجددت وزيرة الهجرة دعوتها لكل المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الأسر المصرية غير القادرة وكذلك العمالة غير المنتظمة، التي تضررت نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم، من خلال حساب صندوق تحيا مصرالمخصص لمواجهة الأزمات والكوارث رقم «037037» للحساب في كافة البنوك المصرية وعلى الموقع الرسمي للصندوق.

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