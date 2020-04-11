أجهزة تنفس ومستلزمات طبية بـ 2 مليون جنيه لمستشفيات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع مؤسسة قصر العينى لدعم الطواريء - وهي مؤسسة خيرية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي - بـ 10 أجهزة مساعدة للتنفس؛ ومجموعة من مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بحوالي مليوني جنيه، وذلك لدعم الجامعة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتوفير الحماية للأطباء والتمريض والعاملين المتعاملين مباشرة مع المرضى بمستشفيات الجامعة.





وأوضح د. فتحي خضير مساعد رئيس الجامعة لتطوير المستشفيات، أن مستلزمات الوقاية التي تبرعت بها مؤسسة قصر العينى لدعم الطواريء تضمنت توفير 4500 ماسك N95، و10 آلاف ماسك FFP2 - FFP3، وألف نظارة واقية، و200 واق للوجه، و2000 بدلة واقية، وألف علبة جوانتي طبي، وألف جوانتي طبي أزرق كم طويل، و10 أجهزة تنفس صناعي باي باب اللا اختراقية.





وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مؤسسة قصر العينى لدعم الطواريء، تقوم بدور مهم في دعم مستشفيات جامعة القاهرة والأطقم الطبية، حيث تبرعت قبل ذلك بمجموعة من الأجهزة الطبية بحوالي 13 مليون و750 ألف جنيه لتجهيز قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الطواريء الجديد.





أعل معدل يومي لوفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.





وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.





1794 إصابة بكورونا





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.





ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



