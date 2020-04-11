اليابان.. رئيس الوزراء يدعو المواطنين إلى تجنب الحياة الليلية

دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، المواطنين في جميع أنحاء ابلاد، اليوم السبت، إلى تجنب الأماكن الليلية مثل الحانات والمطاعم، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الوطنية NHK، في تصعيد توجيه المسافات الاجتماعية لمحاربة انتشار فيروس كورونا.





وقالت هيئة الإذاعة الوطنية NHK، إن طوكيو، المركز الحالي لتفشي فيروس كورونا في اليابان، حددت أكثر من 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم السبت، متجاوزة الرقم القياسي القياسي الذي بلغ الجمعة 189 حالة، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".





تأتي الدعوة على الصعيد الوطني للمواطنين للبقاء في منازلهم في المساء بعد إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وست ولايات أخرى الأسبوع الماضي.





كان "آبي" يشدد التوجيه بشكل تدريجي، ويسعى إلى تقليل التأثير على الاقتصاد حيث أن الوباء يصدمه، مما أدى إلى انتقاد أنه كان بطيئًا للغاية في التصرف ويخاطر بامتصاص الفيروس خارج نطاق السيطرة.