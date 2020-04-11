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جامعة القاهرة: نجاح تجربة التعليم عن بعد في مركز تنمية مهارات
السبت 11/أبريل/2020 - 11:15 ص
أية حمروشي
قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، نجح في إجراء مجموعة من دوراته التدريبية بنظام التعليم عن بُعد online باستخدام برنامج Webex meeting وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدمهاتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام تطبيقات التعليم عن بُعد المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن المركز بدأ تجربة تقديم الدورات التدريبية عن بُعد بتدريس الدورات الثلاث الأساسية وهي: التفكير الناقد، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن التجربة الأولى نجحت في تحقيق أهدافها التدريبية وشهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وأضاف مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، أن الدورات التدريبية للأسبوع المقبل، اكتملت بعد نجاح التجربة، حيث تم تجهيز 4 دورات تدريبية إضافية لتلبية طلبات المتدربين والتيسير على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بعد توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.
يشار إلى أن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، حيث ينظم المركز ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.
أعل معدل يومي لوفيات كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.
وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.
1794 إصابة بكورونا
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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