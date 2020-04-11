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برلماني يطالب بتأجيل أو إلغاء المشروعات البحثية لطلاب القرى المحجورة صحيا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:16 ص
النائب
النائب
احمد فتحي الدسوقي
طالب الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن محافظة بني سويف، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أو تأجيل المشروعات البحثية على طلاب وطالبات القرى التي وُضعت تحت الحجر الصحي، لحين الانتهاء من فترة الحجر بتلك القرى.

وقال عضو مجلس النواب، في خطاب وجهه لوزير التربية والتعليم، اليوم السبت: إن القيادة السياسية والقيادات التنفيذية اتخذت حزمة من الإجرءات والتدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات كافة، خاصة المحافظات التي توجد بها قرى تحت الحجر الصحي، والتي يصل عددها لـ10 محافظات تقريبًا.

وتابع أنه "نظرًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا من تغيير نظام التقويم المتعارف عليه، إلى نظام التقويم عن طريق المشروعات البحثية، لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، فأطالب بتأجيلها أو إلغاءها بالمحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي".

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 384 حالة 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

تسجيل 95 حالة إصابة بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكرورنا 1794 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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