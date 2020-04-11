برلماني يطالب بتأجيل أو إلغاء المشروعات البحثية لطلاب القرى المحجورة صحيا

طالب الدكتور عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن محافظة بني سويف، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإلغاء أو تأجيل المشروعات البحثية على طلاب وطالبات القرى التي وُضعت تحت الحجر الصحي، لحين الانتهاء من فترة الحجر بتلك القرى.





وقال عضو مجلس النواب، في خطاب وجهه لوزير التربية والتعليم، اليوم السبت: إن القيادة السياسية والقيادات التنفيذية اتخذت حزمة من الإجرءات والتدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظات كافة، خاصة المحافظات التي توجد بها قرى تحت الحجر الصحي، والتي يصل عددها لـ10 محافظات تقريبًا.





وتابع أنه "نظرًا للإجراءات والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم، لمجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا من تغيير نظام التقويم المتعارف عليه، إلى نظام التقويم عن طريق المشروعات البحثية، لصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، فأطالب بتأجيلها أو إلغاءها بالمحافظات التي يوجد بها قرى تحت الحجر الصحي".