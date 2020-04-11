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كشف حساب بيلا في موسم الهبوط للقسم الثالث
السبت 11/أبريل/2020 - 11:17 ص
رأفت أمين
فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا، في تحقيق حلم البقاء بالقسم الثاني، بعدما جمع 5 نقاط، قبل فترة توقف المسابقة بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويتذيل فريق بيلا المجموعة الثالثة بقيادة - إبراهيم الشهيدى - قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، ليهبط للقسم الثالث، برصيد 5 نقطة ، جمعهم من 5 تعادلات،، منهم 3 تعادلات على ملعبه، وتعادلين بالخارج.
وتلقى بيلا الهزيمة في 12 مباراة، منهم 5 هزائم، بالداخل ، مقابل 7 هزائم، على ملعبه، ولم يحقق بيلا أى فوز في الموسم الحالي.
سجل لاعبو نادي بيلا، 7 أهداف بواقع 4 أهداف على ملعبه، مقابل 3 هدف خارج ملعبه، واستقبل 35 هدفا، منهم 16 هدفا في ملعبه، مقابل 19 هدف بالخارج.
ويعد خط دفاع وهجوم بيلا، الأضعف في المجموعة، وتلقى بيلا أكبر هزيمة من الرجاء 1/6، ومن الغزل 0/5.
ويبقى لفريق بيلا 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيواجه فريق الأوليمبي، ثم يواجه المنصورة، ويخرج للقاء المالية، ثم يلاقى الحمام، ويستضيف غزل المحلة، ويختتم الموسم بمواجهة دكرنس خارج ملعبه.
هدافو فريق بيلا
1- أحمد هاشم هدفين
2- أحمد العباسي هدف
3- هشام نيمار هدف
4- سيد شعبان هدف
5- سمير معاذ هدف
6- مصطفى كشرى هدف
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
ويتذيل فريق بيلا المجموعة الثالثة بقيادة - إبراهيم الشهيدى - قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، ليهبط للقسم الثالث، برصيد 5 نقطة ، جمعهم من 5 تعادلات،، منهم 3 تعادلات على ملعبه، وتعادلين بالخارج.
وتلقى بيلا الهزيمة في 12 مباراة، منهم 5 هزائم، بالداخل ، مقابل 7 هزائم، على ملعبه، ولم يحقق بيلا أى فوز في الموسم الحالي.
سجل لاعبو نادي بيلا، 7 أهداف بواقع 4 أهداف على ملعبه، مقابل 3 هدف خارج ملعبه، واستقبل 35 هدفا، منهم 16 هدفا في ملعبه، مقابل 19 هدف بالخارج.
ويعد خط دفاع وهجوم بيلا، الأضعف في المجموعة، وتلقى بيلا أكبر هزيمة من الرجاء 1/6، ومن الغزل 0/5.
ويبقى لفريق بيلا 5 مباريات في حالة عودة النشاط، حيث سيواجه فريق الأوليمبي، ثم يواجه المنصورة، ويخرج للقاء المالية، ثم يلاقى الحمام، ويستضيف غزل المحلة، ويختتم الموسم بمواجهة دكرنس خارج ملعبه.
هدافو فريق بيلا
1- أحمد هاشم هدفين
2- أحمد العباسي هدف
3- هشام نيمار هدف
4- سيد شعبان هدف
5- سمير معاذ هدف
6- مصطفى كشرى هدف
ترتيب المجموعة الثالثة
1- دمنهور 33 نقطة
2- غزل المحلة 32 نقطة
3- فاركو 32 نقطة
4- المنصورة 30 نقطة
5- الرجاء 26 نقطة
6- أبو قير 26 نقطة
7- دكرنس 26 نقطة
8- بلدية المحلة 22 نقطة
9- الحمام 20 نقطة
10- الأوليمبى 19 نقطة
11- مالية كفرالزيات 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط
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