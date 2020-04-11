حسن عبدالله: ريهام حجاج تتمتع بقدر كبير من الاحترام وتساعد الجميع في كواليس "لما كنا صغيرين"

يُشارك الفنان حسن عبدالله في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" مع الفنانة ريهام حجاج.

وتحدث حسن في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أنه تم ترشيحه للعمل عن طريق المخرج محمد علي، حيث سبق وتعاون معه في مسلسلي "الهروب"، و"فرعون"، لافتًا إلى أنه من المخرجين المتميزين الذين يُفضل العمل معهم.

وروى حسن عبد الله عن كواليس العمل حيث قال إن الكواليس رائعة، وأنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنان خالد النبوي، والفنانة ريهام حجاج، لافتًا إلى أنها تتمتع بقدر كبير من الاحترام والرقي، والروح الجميلة، كما أنها طوال الوقت تحرص على عملها لكي يخرج بشكل جيد، وإذا احتاج أحدًا لمساعدتها لا تتأخر عنه، متمنيًا أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

وأشار حسن إلى أن ما جذبه للعمل في المسلسل وجود عمالقة التمثيل الفنان خالد النبوي والفنان محمود حميدة، موضحًا أنه يُجسد دور رائد شرطة يُدعى "عصام"، مُتمنيًا أن تنال شخصيته على إعجاب الجمهور.

وأكد حسن عبد الله أنه سبق وتعاون مع الفنان محمود حميدة في مسلسل "يوم من الأيام"، لافتًا سعادته الكبيرة بالعمل في ذلك المسلسل.

يُشار أن مسلسل "لما كنا صغيرين" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي،ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة،بطولة خالد النبوي،محمود حميدة،ريهام حجاج،نسرين أمين، كريم قاسم،هاني عادل.