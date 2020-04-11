روسيا تسجل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، تسجل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الروسية، عن ارتفاع قياسي في يوم واحد في حالات فيروس كورونا، مما رفع العدد الرسمي إلى أكثر من 10 آلاف، بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الأسابيع المقبلة ستثبت أنها حاسمة في مكافحة الفيروس.

وقد أكد المركز الوطني لمواجهة أزمة فيروس كورونا في موقعه على الإنترنت، إن عدد الحالات قفز بمقدار 1459 وتوفي 13 شخصًا آخر. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى إلى 76، كماأ,ردت وكالة "رويترز".

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.