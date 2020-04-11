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برلماني يطالب بتوفير إجراءات الحماية للمهن المعرضة للإصابة بكورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:25 ص
فايز بركات
فايز بركات
عبداللطيف هيبة
قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن بعض الفئات تضطر للخروج والعمل والاختلاط بالناس ما يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، فيكونون الأكثر عرضة للعدوى نظرا لاختلاطهم بالأشخاص في العمل والشارع.

وأوضح بركات، في بيانه اليوم، أن سائقي خدمات سيارات الأجرة، والعاملين في مجال توصيل الطلبات وعمال المطاعم والنظافة، يواجهون خطرًا كبيرًا للإصابة ونقل العدوى، لأنهم يتواصلون مباشرة مع أعداد كبيرة من المواطنين بشكل يومي.

وأضاف أنهم لا يحصلون على إعانات مرضية أو تأمين صحي كونهم متعاونين مع جهات العمل وليسوا موظفين بامتيازات كاملة، مؤكدا ضرورة وضع خطة عاجلة لحمايتهم وتوفير الماسكات وأدوات التطهير اللازمة للحفاظ على أرواحهم، ولتجنب تسببهم في نقل العدوى.

أعل معدل يومي لوفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.

وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

 1794 إصابة بكورونا

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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