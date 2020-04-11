Advertisements

طلب إحاطة بشأن استغلال بعض المعلمين لمشروعات البحث

السبت 11/أبريل/2020 - 11:27 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
عبداللطيف هيبة
تقدم طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قيام بعض المعلمين باستغلال مشروعات البحث المقررة على الطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائي وصولًا إلى الصف الثالث الإعدادي كبديل عن الامتحانات بسبب فيروس كورونا، وذلك مقابل مبالغ مالية من الطلاب.

وأوضح "متولي" في بيان له، أنه بالرغم من الاعتقاد بأن قرارات إلغاء امتحانات التيرم الثاني، واستبدالها بإلزام الطلاب بتقديم بحث في كل مادة، بالتعاون مع معلمي الفصول، وعبر المنصة الإلكترونية الجديدة، التي أطلقت لهذا الغرض، "إيدمودو" سوف تمنع من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أن هذا القرار ذاته، كان سببا في منح أباطرة الدروس الخصوصية، قبلة الحياة، وإعطائهم فرصة من ذهب للاستيلاء على أموال أولياء الأمور، عن طريق بيزنس بديل للدروس، التي توقفت تماما، إثر حملة الدولة على المراكز والسناتر الخاصة، لإغلاقها، حتى لا تكون بديلا للمدرسة لتجمع في الطلاب.

وأشار إلى أن معلمين في مدارس مختلفة بدءوا يتربحون من وراء ذلك البحث العلمي الذي سينفذه الطلاب بمساعدة المدرسين، ويحاولون الحصول على أموال من أولياء الأمور نظير مساعدة الطلاب في البحث العلمي، رغم قرار التعليم بأن ذلك مجانا دون أي رسوم وتعتبر بديلًا عن الشرح في الفصول، وتبارى المحترفون في بيع العلم، لتجهيز أبحاث معدة مسبقا، وترويجها بين الطلاب بسعر خيالي يصل إلى 200 جنيه للبحث في المادة الواحدة، مستغلين عدم وجود شبكات إنترنت لدى أولياء الأمور أو عدم تعاملهم مع التكنولوجيا.

أعل معدل يومي لوفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 36 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384 حالة حتى الأمس.

وأشار إلى تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 505 حالات، من ضمنهم الـ 384 متعافيًا.

 1794 إصابة بكورونا

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 ٪؜ منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات البحث مستشفيات العزل بوابة الفجر المصابين بفيروس كورونا الفجر التعليم

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على العقل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 15 ساعة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

فايلر يعرض خريطة تعاقداته على مجلس الأهلي

منذ 42 دقيقة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يكشف تفاصيل إطلاق قناة تعليمية عبر "يوتيوب"

التنمية المحلية: بعض المدرسين طلبوا إعطاء دروس خصوصية في المنازل

مدينة العبور: أغلقنا 23 مركزا تعليميا و40 حضانة للوقاية من كورونا

أخبار سارة لطلاب التعليم الفني خلال ساعات "التفاصيل"

محافظة القاهرة: إخلاء العتبة للحفاظ على أرواح المواطنين

رئيس البحث العلمي: ننتج مطهرات من النانو تكنولوجي بديلا للكحول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

10:06 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر