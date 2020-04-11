"الصحة" تطلق خدمة جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إطلاق خدمة الرد الآلي عبر تطبيق "واتس أب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم.





وأشار في بيان اليوم السبت، إلى أن خدمة رسائل "واتس اب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.





ولفت إلى أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول، و الدخول إلى ذلك الرابط اضغط هنا ، ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتس أب"، يمكن البدء في الخدمة.





وتابع أنه ستظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.

وأضاف أن الخدمة تشمل معلومات حول طرق الوقاية من فيروس كورونا وأعراضه، أحدث إحصائيات الإصابات في الدولة، ونصائح حول البقاء في المنزل، نصائح التنقل، وإجابات حول الأسئلة الشائعة.

وقال: إن تلك الخدمة تم بناؤها من خلال منصة اتصالات "إنفوبيب Infobip" العالمية مع تطبيق "واتس أب"، حيث تسمح بالمحادثات الثنائية، فيتم إرسال رسائل إلى أي شخص قام بتفعيل تلك الخدمة، بالإضافة إلى توجيهه إلى مصادر على الإنترنت، للحصول على المزيد من المعلومات.



مسئولو "واتس أب" سعداء بالخدمة الجديدة