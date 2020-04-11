مانشستر يونايتد وأرسنال يواجهان منافسة إيطالية على نجم مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين يواجهان منافسة قوية من ناديي روما وإنتر ميلان الإيطاليين، حول نجم نادي أتليتيكو مدريد الإسباني " توماس بارتي " لضمه للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن روما والإنتر انضما لقائمة الراغبين في خدمات الدولي الغاني، في الميركاتو الصيفي القادم.





ويمتلك بارتي شرطاً جزائياً في عقده يبلغ 50 مليون يورو فقط، وهو ما يجعله صيداً ثميناً، قياسياً لإمكانياته الكبيرة، إذ يعد أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الأرجنتيني " دييجو سيميوني " المدير الفني لأتليتيكو مدريد.





وأكدت التقارير، أن إدارة الروخي بلانكوس تعمل على تعديل عقد اللاعب، خشية خسارته بمبلغ زهيد في الصيف.





وعلى الرغم من رغبة بارتي في البقاء مع أتليتيكو مدريد، إلا أنه قد يستسلم لإغراءات الأندية الراغبة في ضمه، والتي قد توفر له راتباً أكبر مما يتقاضى في مدريد.





ونوهت الصحيفة الإسبانية، أن إنتر ميلان يمتلك أفضلية نسيبة في التوقيع مع بارتي، حيث يضمن النادي تواجده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فضلاً على منافسته على الألقاب.



