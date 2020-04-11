غدًا.. سمية الألفي ضيفة عمرو الليثى في "واحد من الناس" على "النهار"

تحل الفنانة الكبيرة سمية الألفى، ضيفة علي الإعلامى د. عمرو الليثى، في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد ببرنامج واحد من الناس علي النهار.

وتكشف سمية الألفى، خلال اللقاء عن مدى حبها لفاروق الفيشاوى وإنها كانت تعلم أنه يخونها وكانت تلتزم الصمت، لأنها تحبه وستظل تحبه حتى بعد وفاته، وبكت بشدة أثناء اللقاء، وكشفت عن حجم الألم فى حياتها وأنها تعلمت الصبر.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس والاعترافات من خلال برنامج واحد من الناس.

وفى نهاية الحلقة تكشف سمية الألفى، مفاجأة خاصة وقوية جدا .

يذاع برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد على النهار.