روسيا: كندا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط مليون برميل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إنه يتوقع أن تصل تخفيضات إنتاج النفط من الدول غير المشاركة في تحالف أوبك+ إلى خمسة ملايين برميل يوميا.





وأبلغ قناة روسيا-24 الحكومية ”نعتقد أنه، إضافة إلى العشرة ملايين برميل (يوميا) التي اضطلعت بها أوبك+، سيكون هناك خمسة ملايين برميل (يوميا) أخرى من منتجي النفط خارج أوبك+.“





وقال نوفاك إن كندا، غير العضو في أوبك+، مستعدة لخفض إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا. ولم يذكر حجم المساهمة المحتملة من الولايات المتحدة.