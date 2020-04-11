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روسيا: كندا مستعدة لخفض إنتاجها من النفط مليون برميل

السبت 11/أبريل/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
 قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إنه يتوقع أن تصل تخفيضات إنتاج النفط من الدول غير المشاركة في تحالف أوبك+ إلى خمسة ملايين برميل يوميا.

وأبلغ قناة روسيا-24 الحكومية ”نعتقد أنه، إضافة إلى العشرة ملايين برميل (يوميا) التي اضطلعت بها أوبك+، سيكون هناك خمسة ملايين برميل (يوميا) أخرى من منتجي النفط خارج أوبك+.“

وقال نوفاك إن كندا، غير العضو في أوبك+، مستعدة لخفض إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا. ولم يذكر حجم المساهمة المحتملة من الولايات المتحدة.

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