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بهذه الطريقة.. الهام علي ترد على متابع طلب الزواج منها خلال لايف في إنستجرام (فيديو)

السبت 11/أبريل/2020 - 11:32 ص
الهام علي
الهام علي
فاجأت الفنانة الهام علي، الممثلة السعودية، اليوم السبت الموافق 11/4/2020، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر خطوبتها.

وردت الهام علي خلال لايف بثته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على طلب متابع في الزواج منها، قائلة: "أنها بالفعل مرتبطة، حيث قامت بإظهار يدها اليمني والتي كانت ترتدي فيها خاتم الخطوبة".

وأضافت الهام علي، "أن الشخص الذي ارتبطت به تحبه كثيرًا وتتمنى من الله عز وجل أن يوفقهما سويًا، معربة عن سعادتها البالغة لإتمام الخطوبة".

وانتقدت تفكير بعض النساء في إتمام الزواج بناءاً على الرغبات المادية فقط، مؤكدة أن العاطفة أهم بكثير.

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