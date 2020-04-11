Advertisements

وزيرة التخطيط: الحفاظ على العمالة أهم مستهدفات الدولة المصرية

السبت 11/أبريل/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ورئيس المجلس القومى للأجور اجتماعًا للمجلس لمتابعة إجراءات وسياسات الحفاظ على العمالة؛ وذلك بحضور أعضاء المجلس وممثلى اتحادات الأعمال المختلفة.


وقالت الدكتورة هالة السعيد إن أزمة فيروس كورونا المستجد هى أزمة عالمية لها انعكاسات على المنشآت فى مصر شأنها شأن باقى دول العالم التى تواجه الفيروس؛ مشيرة إلى القطاعات التى تأثرت فى مصر مثل قطاع السياحة والنقل الجوى. 


وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فى إطار الحفاظ على العمالة؛ اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحة أنه يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسئولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة.


وتابعت السعيد أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومى لعبور تلك الأزمة التى من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث فى الفترة المقبلة.


أشارت السعيد إلى أن المجلس القومى للأجور يختص بوضع السياسات الخاصة بالإنفاق وأنماط الاستهلاك والحدود الدنيا والقصوى للأجور للاستدلال على مستويات وطرق الإنفاق المعيشي للأسر المصرية وتقديم المقترحات فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رسم السياسات القومية للأجور ووضع برامج قومية شاملة لها، مشيرة إلى أن المجلس يضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم، وتخصصاتهم، وخبرات قانونية واقتصادية وأعضاء من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور.


كما أوضحت السعيد أن المجلس القومى للأجور يضم أعضاء من الوزراء مثل وزراء التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، القوى العاملة، وضم مؤخرًا عضوية رئيس المجلس القومى للمرأة، مشيرًة إلى أن المجلس يضم مجموعة من اللجان التى تساعده فى القيام بدوره وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة، ولجنة الأجور والعلاوات، ولجنة الشكاوى، ويتضمن تشكيل كل لجنة أربعة أعضاء بحكم وظائفهم وهم من السادة الوزراء التي ترتبط مهام عملهم باختصاصات عمل اللجنة، وعضوان من منظمات أصحاب الأعمال، وعضوان من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخبراء متخصصين في مجال عمل كل لجنة.


وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن نجاح مصر فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى الذى بدأته فى 2016 هو ما يجعلها تواجه بنجاح تداعيات انتشار فيروس كورونا حاليًا، مضيفًة أن الدولة تعمل على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتشار الفيروس الفيروس كورونا الحفاظ على العمالة ازمه كورونا أزمة فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعرض خريطة تعاقداته على مجلس الأهلي

منذ 41 دقيقة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 10 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على العقل

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"البدوي": يطالب بنص في الدستور لوضع آلية تفعيل المجلس القومي للأجور

"قيادات عمالية": نطالب بقانون عمل يحقق العدالة الاجتماعية (صور)

وزارة التخطيط: انطلاق المرحلة الأولى من الدفعة الثانية للبرنامج التدريبي"القيادة للتميز الحكومى"

وزيرتا التجارة والتخطيط والتنمية الاقتصادية يبحثان تعزيز التنسيق المشترك

وزيرة التخطيط تناقش مهام لجان المجلس القومي للأجور

وزيرة التخطيط : مصر صاحبة ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي في لعالم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

10:06 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر