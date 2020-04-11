وكيل لاوتارو مارتينيز يصدم برشلونة

كشف بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان عن مستقبل اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل والمطلوب بقوة في نادي برشلونة الإسباني.

وقال ياكي في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا "الحقيقة أننا لا نعرف من يريد لاوتارو فنحن نعلم ذلك مما تقوله وسائل الإعلام. إنهم يتصلون بي من ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي".

وأضاف "نحن نعرف فقط الشائعات، إذا كان هناك أي شيء رسمي بين الأندية، فإننا لا نعرفه.. ميسي يشيد بلاوتارو، نتلقى آلاف الرسائل بشأن ذلك، لكن مارتينيز جيد في المكان الذي يلعب له، هناك آلاف الشائعات إلا أنه يتصرف بشكل طبيعي، إنه يريد فقط اللعب وهز الشباك، لا شيء آخر يهمه".

وواصل "عندما تحدث لاوتارو عن المباريات التي لعبها في المنتخب مع ميسي، قال إنه كان حلمًا، عليك أن تتخيل أنه يمثل الأرجنتين في عمر صغير ويزامل ليونيل، لكنه لا يتحدث عن ذلك كثيرًا، لأنه متحفظ".

وأردف "إذا سألناه عن المكان الذي يريد أن يلعب له، فلن يخبرنا بأي شيء، لن يفقد عقله بسبب الأندية الكبيرة التي تريده".

وأتم "التجديد مع إنتر؟ عندما اتفقنا على عقد لمدة 5 سنوات مع إنتر، من الطبيعي أن يعودوا للتحدث معنا تلقائيا بشأن التجديد، لكن بسبب هذا الوباء، لم نتفاوض عن العقد مرة أخرى، لم يكن لدينا أي اتصال آخر من إنتر".