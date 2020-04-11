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زراعة القليويبة: تسليم المزارع قيمة القمح بعد التوريد بيومين (فيديو)

السبت 11/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، إن مساحة الأرض المنزرعة قمح بالمحافظة تصل إلى 61 ألف فدان، والسعة التخزينية للصوامح بالمحافظة تصل إلى 183 ألف طن.

وأشار "زايد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن، موضحا أن عملية توريد القمح ستبدأ منذ 15 إبريل حتى 15 يوليو، وتسليم قيمة التوريد لمزارع سيكون خلال 48 ساعة من توريده للمحصول، وهو ما يعطي رسالة طمأنينة للشعب المصري.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة القليوبية، أنه من المتوقع أن يصل حجم توريد القمح إلى 9 مليون طن على مستوى محافظات الجمهورية، معقبا: "القمح مفيش خوف عليه".

وقد أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 وذلك على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأكد وزير التموين، أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعما للفلاح وللزراعة المحلية.
وبلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة بـ3.1 مليون فدان العام الماضي، ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح.

ووجه المصيلحي، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذى يعد اعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكدا أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مساندًا وداعمًا، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.

ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية. ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية.

وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتي يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.

وشدد المصيلحي، على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط اى اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.

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