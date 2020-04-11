الولايات المتحدة تتعهد بمساعدة المكسيك في خفض إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تساعد المكسيك في تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق عالمي لتدعيم أسعار الخام المنهارة، لكنه أضاف أن التفاصيل لم تتقرر بعد.





تشير التصريحات إلى أن ترامب ربما يدرس خطوة غير مسبوقة لتنسيق خفض إنتاجي في الولايات المتحدة، البلد الأعلى صوتا في الدفاع عن حرية الأسواق.





وقال ترامب أثناء إيجاز صحفي بخصوص فيروس كورونا في البيت الأبيض ”الذي فكرت به، ولا أعرف هل سيكون مقبولا، سنعرف، أن تساعد الولايات المتحدة المكسيك ثم يعوضوننا لاحقا عندما يكونوا مستعدين.“





وقال ترامب إنه تحدث إلى الرئيس المسكيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الأمر يوم الخميس.





وقال ”كان حوارا ممتازا بيننا وسنرى كيف سيجري كل ذلك.“





وضعت مجموعة منتجي النفط أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا، إطارا لخفض نفطي غير مسبوق يوم الخميس من أجل رفع أسعار الخام المنهارة تحت وطأة أزمة فيروس كورونا. لكن جهود إنفاذ الاتفاق واجهت عقبة عندما رفضت المكسيك أن تخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا.





كان الرئيس لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق يوم الجمعة إن ترامب وافق على المساعدة عن طريق خفض إضافي للإنتاج الأمريكي بعد أن عرضت المكسيك على أوبك+ خفضا لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميا.





يحظر القانون الأمريكي اتفاق الشركات على تقليص المعروض وزيادة الأسعار، لكنه لا يمنع الحكومة الأمريكية من إصدار توجيهات بخفض الإمدادات.