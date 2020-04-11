Advertisements

الولايات المتحدة تتعهد بمساعدة المكسيك في خفض إنتاج النفط

السبت 11/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تساعد المكسيك في تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاق عالمي لتدعيم أسعار الخام المنهارة، لكنه أضاف أن التفاصيل لم تتقرر بعد.

تشير التصريحات إلى أن ترامب ربما يدرس خطوة غير مسبوقة لتنسيق خفض إنتاجي في الولايات المتحدة، البلد الأعلى صوتا في الدفاع عن حرية الأسواق.

وقال ترامب أثناء إيجاز صحفي بخصوص فيروس كورونا في البيت الأبيض ”الذي فكرت به، ولا أعرف هل سيكون مقبولا، سنعرف، أن تساعد الولايات المتحدة المكسيك ثم يعوضوننا لاحقا عندما يكونوا مستعدين.“

وقال ترامب إنه تحدث إلى الرئيس المسكيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في الأمر يوم الخميس.

وقال ”كان حوارا ممتازا بيننا وسنرى كيف سيجري كل ذلك.“

وضعت مجموعة منتجي النفط أوبك+، التي تضم السعودية وروسيا، إطارا لخفض نفطي غير مسبوق يوم الخميس من أجل رفع أسعار الخام المنهارة تحت وطأة أزمة فيروس كورونا. لكن جهود إنفاذ الاتفاق واجهت عقبة عندما رفضت المكسيك أن تخفض إنتاجها 400 ألف برميل يوميا.

كان الرئيس لوبيز أوبرادور قال في وقت سابق يوم الجمعة إن ترامب وافق على المساعدة عن طريق خفض إضافي للإنتاج الأمريكي بعد أن عرضت المكسيك على أوبك+ خفضا لا يتجاوز 100 ألف برميل يوميا.

يحظر القانون الأمريكي اتفاق الشركات على تقليص المعروض وزيادة الأسعار، لكنه لا يمنع الحكومة الأمريكية من إصدار توجيهات بخفض الإمدادات.

أخبار تهمك

فايلر يعرض خريطة تعاقداته على مجلس الأهلي

منذ 43 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على العقل

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 15 ساعة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

10:06 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر