Advertisements

إشادة عالمية واسعة لدور الإمارات في مكافحة فيروس كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:39 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

قال سفير الإمارات لدى كولومبيا سالم راشد العويس، إن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدولة كولومبيا حظيت بإشادة واسعة في الأوساط المحلية.

 

وأكد العويس، أن العطاء الإماراتي وللمساعدات التي وصلت كولومبيا لاقت صدى كبير وإشادة من كافة المستويات، مضيفًا: ""يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19".

 

وكانت دولة الامارات، قد أرسلت طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/.

 

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس مستلزمات طبيه تفشى فيروس كورونا الفيروس كورونا الامارات

أخبار تهمك

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 17 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

نجم مغربي يشعل الصراع بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة عن تأثير كورونا على العقل

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يعرض خريطة تعاقداته على مجلس الأهلي

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يوم

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات: المستلزمات الطبية لدينا تكفي لمواجهة "كورونا"

بالتضامن والأمل.. إنسانية الإمارات تواجه وباء كورونا عالمياً

صحيفة: الإمارات تنظر بعين إلى الوطن والأخرى للعالم لمواجهة كورونا

دول عربية في "مهمة إنقاذ" إيطاليا من خطر كورونا.. تعرف عليها

بـ 10 أطنان مستلزمات طبية.. الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا"

لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كازاخستان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

10:06 ص

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر