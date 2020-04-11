إندونيسيا تعلن عن تسجيل 21 وفاة حديدة بفيروس كورونا و330 إصابة

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم السبت، 21 وفاة حديدة بفيروس كورونا و330 إصابة، وفقًا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، أكبر قفزة يومية في الإصابات بفيروس كورونا منذ الإعلان عن الحالات لأول مرة في الشهر الماضي، مع وصول 337 حالة جديدة إلى إجمالي 3293 حالة.

وأبلغت وزارة الصحة الإندونيسية، عن 40 حالة وفاة جديدة، ليصل المجموع إلى 280، بينما تعافى 252 شخصًا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.