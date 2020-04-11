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جوارديولا يغير أسلوبه مع مانشستر سيتي

السبت 11/أبريل/2020 - 01:55 م
جوارديولا
جوارديولا
الفجر الرياضي

يستعد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لتعزيزات دفاعية، ويسعى لتوقيع مدافعين في فترة الانتقالات الصيفية.

 

اختار جوارديولا عدم توقيع بديل مباشر لفينسنت كومباني، بعد أن اختار قلب الدفاع البلجيكي الانضمام إلى نادي طفولته آندرلخت في الصيف الماضي.

 

حتى عندما تم تهميش أيميريك لابورت في معظم الموسم بسبب إصابة في الركبة، اختار جوارديولا أيضاً عدم التوقيع على مدافع في نافذة يناير.

 

وبدلاً من ذلك، اعتمد الإسباني على الاستعانة بلاعب خط الوسط الدفاعي فرناندينيو خارج مركزه في مركز الدفاع، إلى جانب جون ستونز، ونيكولاس أوتاميندي.

 

ومع ذلك، يتطلع جوارديولا الآن إلى تغيير هذا الأمر في الصيف، حيث يخطط النادي لتوقيع مدافعين في الوسط، وفقاً لما أبرزته صحيفة إكسبريس.

 

في حين يُعتبر مدافع باير ليفركوزن جوناثان تاه، هو أحد أهدافهم الدفاعية الرئيسية في الصيف.

 

وكان السيتي يراقب عن كثب تقدمه هذا الموسم، ويعتقد النادي أن اللاعب 24 عاماً سيكون جاهزاً للدخول في الدوري الممتاز، والأداء على الفور.

 

بينما انضم تاه إلى ليفركوزن من هامبورغ في عام 2015، وخلال فترة وجوده في النادي، لم يكتسب خبرة في لعب دوري أبطال أوروبا فحسب، بل حصل أيضاً على 9 مباريات مع منتخب ألمانيا.

 

أما الهدف الدفاعي الآخر لسيتي، هو مدافع أر بي لايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو.

 

ويمكن بيع اللاعب 21 عاماً من قبل النادي الألماني هذا الصيف مع انتهاء عقده الحالي في عام 2021، ولا يريدون المخاطرة بفقدانه مجاناً.

 

ومع ذلك، من المرجح أن يواجه السيتي منافسة شديدة للتعاقد مع الفرنسي الموهوب، مع اهتمام أرسنال وبرشلونة وبايرن ميونخ وريال مدريد أيضاً بخدماته.

 

فيما كانت هناك تقارير تفيد بأن أوباميكانو لديه بند تحرير بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني في عقده، إذا قام النادي الألماني ببيعه فإنهم سيحققون ربحاً كبيراً على المدافع الذي اشتروه من الجانب النمساوي سالزبورج في 2017، مقابل 9 مليون جنيه إسترليني.

 

ومع ذلك، فإن خطط نقل السيتي لا تنتهي عند هذا الحد حيث أن تاه ليست نجم ليفركوزن الوحيد الذي يهتم بها.

 

كما انضم السيتي إلى السباق لتوقيع لاعب خط الوسط الموهوب للنادي، الألماني كاي هافيرتز.

 

ويواجه اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً موسماً آخر مثيراً للإعجاب مع ليفركوزن وحتى الآن في هذا الموسم، سجل 10 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات ومع ذلك، يطارد كل من ليفربول وبايرن ميونخ أيضاً هافرتز.

 

ومع وجود الكثير من الفرق المهتمة باللاعب تطالي إدارة ليفركوزن برسوم عالية للاعب خط الوسط.

 

بينما يريد نادي الدوري الألماني حوالي 100 مليون جنيه إسترليني لهافيرتز، الذي يخضع حالياً للعقد حتى عام 2022، بعد أن وقع عقداً مدته 5 سنوات في يوليو2017.

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