خطاب نادر.. الرئيس الألماني يلقي كلمة مع ارتفاع عدد ضحايا كورونا

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من المقرر أن يخاطب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المواطنين الألمان في خطاب نادر متلفز ليلة السبت حول أزمة الفيروس الجديد، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



دور الرئيس الألماني احتفالي إلى حد كبير، وعادة ما يخاطب الأمة مرة واحدة فقط في السنة خلال رسالة عيد الميلاد السنوية.



اجمالًا، توفي 2544 شخصًا بسبب الفيروس في ألمانيا. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بدء تفشي المرض 117.658 - بزيادة 4133 حالة خلال اليوم الأخير.



قفزت حصيلة القتلى في ألمانيا بمقدار 171 شخص، وفقا لأرقام جديدة نشرها يوم السبت معهد روبرت كوخ، مركز الأمراض والسيطرة في البلاد.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، حثت المستشارة أنجيلا ميركل الألمان على البقاء في منازلهم خلال عطلة عيد الفصح على الرغم من "التفاؤل الحذر" بأن القيود على الحركة تبطئ انتشار الفيروس الجديد.

