قبل طرحها بساعات.. إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان"

قامت الفنانة إليسا بالترويج لأغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" التي سيتم طرحها الليلة عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

نشرت إليسا مقطع فيديو قصير من الأغنية، وعلقت عليه قائلة: "من الممكن أن يكون السبب أن جميعنا في المنزل، لكني لا اتمكن من وصف حماسي لطرح اغنيتي الجديدة، متبقي أقل من 8 ساعات، انتظروا الأغنية النهاردة الساعة 8 مساءً على يوتيوب وديزر".

يُشار أن أغنية "هنغني كمان وكمان" من كلمات الشاعر شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع الموزع الموسيقي الهامي دهيمة.

وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا أغنية تحمل اسم "عم ثور" تضامنًا مع الشعب اللبناني، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات سهام الشعشاع.