مليار دولار مستحقات شركات السياحة المصرية لدى الوكلاء الأجانب

أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات، باتحاد الغرف السياحية، أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية، لدى وكلائهم الأجانب، بعدة أسواق أجنبية معظمها بالدول الأوربية، يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار .

وقال "الشاعر": أنه تم وضع تصور للتحرك في هذا الملف، ثقة في دعم الدولة بقوة، انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع.





ولفت إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أبدى اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.





وأورد "الشاعر" أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف، انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.



