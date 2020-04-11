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فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

السبت 11/أبريل/2020 - 12:34 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
بات باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، خارج حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر في الموسم الجديد بسبب كثرة الإصابات.

واستبعد فايلر باسم علي من حساباته بعد دراسة ملف اللاعب، حيث كشف التقرير الطبي الموجود في ملف اللاعب، قلة مشاركاته مع الفريق بسبب كثيرة الإصابات العضلية التي يتعرض لها وذلك في الفترة التي قضاها باسم علي داخل النادي الأهلي قبل إعارته

ويرفض فايلر إبلاغ لجنة التخطيط بالأهلي والتي يترأسها محسن صالح ، قراره بشأن استبعاد باسم علي من الحسابات، لحين الاستقرار على اللاعب الذي سيتطلب التعاقد معه لتعويض رحيل أحمد فتحي.

وكان أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، رفض تجديد عقده مع الفريق، وفضل الرحيل بنهاية عقده الموسم الجاري، بسبب بعض الخلافات ورغبته في تأمين مستقبله.

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