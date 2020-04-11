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دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)

السبت 11/أبريل/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد كشك
نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، في تفريق تجمعات أهالي شبرا البهو التابعة لمركز أجا أثناء دفن طبيبة خرجت من مستشفي عزل الإسماعلية عقب عودتها من الخارج. 

وتتم الآن مراسم الدفن داخل مقابر زوجها بمسقط رأسه بمقابر شيرا البهو في حضور الأجهزة الأمنية. 


وكان اعترض أهالي قرية "شبرا البهو" بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية على دفن طبيبة توفيت في مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا في قريتهم، واعترضوا طريق سيارة الإسعاف ورفضوا دخولها المقابر.


وأكد أحد الأهالي، إن الطبيبة المتوفاة متزوجة في قرية شبرا البهو ومسقط رأسها في قرية "ميت العامل" دائرة مركز أجا.


وانتقلت أجهزة الأمن إلى قرية "شبرا البهو" بقيادة نائب مدير أمن الدقهلية، ومأمور مركز شرطة أجا، في محاولة منهم للتهدئة الأهالي، وتدخلت الإدارة الصحية لمركز أجا، لتوضيح عدم وجود أي خطورة من دفن الجثة، إلا أن الأهالي أصروا على رفضهم، وما تزال الأمور متجمدة.

وعلى صعيد اخر أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تحسن الحالة الصحية لـ 7 حالات مصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد بعد تحول نتائج التحليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مكي أنه يتوالى خروج الباقين بعد تحسن حالتهم الصحية، مقدما التهاني لكل من شارك في دعم ومساندة المرضي من جميع القطاعات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 17 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 427 حالة، من ضمنهم الـ 276 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 128 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)
دفن طبيبة الكورونا بعد تدخل قوات الأمن بالدقهلية (صور)

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مستشفى عزل زار المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا العائدون من الخارج

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