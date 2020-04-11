في ظل انتشار فيروس كورونا.. طرق مختلفة لتنظيف حمام المنزل

ننشر لكِ عزيزتي طرق مختلفة لتطهير وتنظيف حمام منزلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

- يمكنك عزيزتي صناعة مطهر الحمام من خلال إضافة نصف كوب من الخل وربع كوب من صودا الخبز، مع نصف ليمونة، يساعد على التطهير والتعقيم.





- اصنعي خلطة من الخل وصودا الخبز والماء، ويمكن استخدامه في تطهير الحمام والمنزل أيضا.



