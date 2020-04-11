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في ظل انتشار فيروس كورونا.. طرق مختلفة لتنظيف حمام المنزل

السبت 11/أبريل/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
ننشر لكِ عزيزتي طرق مختلفة لتطهير وتنظيف حمام منزلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
  
- يمكنك عزيزتي صناعة مطهر الحمام من خلال إضافة نصف كوب من الخل وربع كوب من صودا الخبز، مع نصف ليمونة، يساعد على التطهير والتعقيم.

- اصنعي خلطة من الخل وصودا الخبز والماء، ويمكن استخدامه في تطهير الحمام والمنزل أيضا.

- ضعي صودا الخبز مع نصف كوب من الخل واتركي الزجاجه داخل الحمام للتنظيف والتطهير، وانتظري لمدة ربع ساعة، واغسلي الحمام بكمية من الماء المغلي، للحصول على نتيجة إيجابية والتأكد من تنظيف وتطهير الحمام.

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