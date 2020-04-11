تزامنا مع احتفال الأقباط به.. 7 معلومات عن سبت لعازر المقدس

في إطار الاحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، تحتفل الكنيسة اليوم بسبت لعازر، وسط إجراءات استثنائية بسبب التعليمات التي أصدرتها الدولة بشأن منع التجمعات للحد من فيروس كورونا، لذا سيكون الاحتفال دون تجمعات.





وتغلق الكنائس أبوابها في مصر على خلفية ظهور فيروس كورونا المستجد منذ 21 مارس، والأسبوع الأخير قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية استمرار تعليق جميع الصلوات والمناسبات في الكنائس بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، التي تعدّ من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهدف مكافحة انتشار الوباء، الذي انتشر في عدد من دول العالم، وظهر في عدة محافظات مصرية.





وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن سبت لعازر تزامنا مع إحتفال الأقباط به:





- هو السبت الذي أقام فيه السيد المسيح معجزة إقامة لعازر صديقه المُقرب بعد أن مات لمده 4 أيام من رقاده في بيت عنيا التي تقع قرب القدس كما وردت في إنجيل يوحنا.





- يقام يوم السبت الذي يسبق أحد الشعانين بمناسبة إحياء لعازر الصدّيق صديق المسيح على يد السيد المسيح بعد أربعة أيام من رقاده.





- يروى الإصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا قصة إقامة المسيح لصديقة القديس عازر من الأموات وهو قديس مؤمن كان من بيت عبرة وشقيق لكل من مرثا ومريم وكانوا أسرة مقربة إلى قلب المسيح، وذات ليلة وصل إلية نبأ عن مرض لعازر وسارع يسوع المسيح وبعض من تلاميذه لتفقد أوضاع هذا القديس المؤمن فوحدوا مريم ومرثا حزينتين على رحيل أخيهم الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية وحين ذهب المسيح إلى قبل قبر هذا القديس تحققت المعجزة وإقامة من الموت مره آخرى.





- يصلى بالطقس السنوي المعتاد مع تسبحة نصف الليل: "تقال الذكصولوجيه الخاصة بسبت لعازر ثم يقال ما يلائم من الذكصولوجيات كما تقال الإبصالية الخاصة به أيضًا ثم الطرح من كتاب دورة الصليب والشعانين ثم الختام كالمعتاد".





- يقدم الحمل بعد مزامير الثالثة والسادسة وتقال "هليلويا" فاي بيه بي ويصلى القداس كالمعتاد مع ملاحظة أن يقال مرد الإنجيل الخاص بسبت لعازر ويوجد أسبازموس آدام، وتقال القسمة السنوية ويقال التوزيع باللحن السنوي وبعد المزمور 150 تقال أرباع لازاروس آمو إيفول.





- يبدأ أسبوع الآلام من سبت لعازر لسبت النور ثم يوم الأحد القيامة "عيد الفصح".



