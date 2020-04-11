Advertisements

الإمارات تدعم أوكرانيا بـ11 طنا من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 12:35 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

دعمت دولة الإمارات القطاع الطبي بأوكرانيا 11 طنا من المستلزمات الطبية وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وتسعى دولة الإمارات، لتعزيز الدول التي تعمل على محاربة تفشي الفيروس، وللجهود العالمية للحد من انتشاره.

 

 ومن جانبع، قال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس" .

 

وأضاف السفير الإماراتي، أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا وشعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

 

وجاءت هذه المساعدات استكمالا لمسيرة الدعم التي تقدمها دولة الإمارات إلى الدول في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أرسلت، الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة الفيروس مستلزمات طبيه لمواجهة كورونا انتشار الفيروس الفيروس كورونا

أخبار تهمك

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

منذ ساعة و نصف

الإسماعيلي يحسم مصير نجمه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. حسن راتب يتوجه بالشكر لـ"محمد الباز" بعد إعلان رحيله عن "٩٠ دقيقة"

منذ يومين

مفاجأة.. فايلر يقرر التخلص من 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد رسمي على بيان برشلونة

منذ ساعة

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف حقيقة وقف تصوير مسلسل منى زكي لإصابة مساعدتها بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد 5 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على فايلر صفقة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان جديد من الفريق المصري مكتشف علاج فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. الأسعار الجديدة للبنزين بعد خفضها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل و رسمياً.. الاتحاد الإفريقي يعلن تأجيل دوري الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

منذ حوالي 12 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم مصير عودة الجوكر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مواقف مشرفة لمصر والسعودية والإمارات لمجابهة كورونا عالميًا

دول عربية في "مهمة إنقاذ" إيطاليا من خطر كورونا.. تعرف عليها

بـ 10 أطنان مستلزمات طبية.. الإمارات تدعم جهود إيطاليا في مكافحة "كورونا"

تعرف علي مساعدات الإمارات لـ53 دولة حول العالم لمواجهة "كورونا"

لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كازاخستان

لمواجهة كورونا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى كولومبيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:37 ص

أستاذة بجامعة أوكسفورد تزف بشرى بشأن موعد ظهور لقاح ضد كورونا

مستشار الرئيس يزف بشرى بشأن علاج كورونا

08:25 ص

فايلر يرفض طلب الأهلي بشأن بديل "فتحي" ويتخذ قرارا مفاجئا

12:34 م

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن أحمد فتحي

08:57 م

الهند تسمح بتصدير عقار الهيدروكسي كلوروكين إلى 13 دولة

09:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر