الإمارات تدعم أوكرانيا بـ11 طنا من المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا

دعمت دولة الإمارات القطاع الطبي بأوكرانيا 11 طنا من المستلزمات الطبية وذلك لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتسعى دولة الإمارات، لتعزيز الدول التي تعمل على محاربة تفشي الفيروس، وللجهود العالمية للحد من انتشاره.

ومن جانبع، قال سالم أحمد سالم الكعبي سفير الإمارات لدى أوكرانيا: "يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس" .

وأضاف السفير الإماراتي، أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا وشعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية، مشيرًا إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى وطنهم بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

وجاءت هذه المساعدات استكمالا لمسيرة الدعم التي تقدمها دولة الإمارات إلى الدول في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أرسلت، الأربعاء، طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.