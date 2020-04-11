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محافظة المنيا تسترد 200 فدان من الأراضي الزراعية خلال حملات الإزالة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية أزالت أمس الجمعة 10 حالة، على مساحة 200 فدان و7 قيراط و18 سهم على أراضي زراعية، و27 حالة إزالات مباني على مساحة 2669.

أكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وكان المحافظ قد تابع اليوم خلال جولة مفاجأة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بطريق المنيا الزاوية، التابع للوحدة المحلية لنزلة حسين بمنطقة شرق النيل.

كما قاد المحافظ حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية.

وبناءا على تعليمات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالاستمرار فى حملات الرش والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بعمل حملة مكبرة لرش وتطهير كافة القطاعات والمصالح الحكومية بالمركز والمدينة واسفرت الحملة عن رش وتطهير بعض المصالح الحكومية بالمدينة، مكتب التضامن الاجتماعى والشئون الاجتماعية ومجزر ملوى والحملة الميكانيكية وسور مستشفى العزل بملوى وشبكة كهرباء مركز وبندر ملوى وجارى استكمال أعمال الرش والتطهير بالمركز والمدينة.

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