بنصف كيلو هيروين وأسلحة.. سقوط تاجري مخدرات بأوسيم

بـ"ـنصف كيلو هيروين وأسلحة نارية وذخيرة" أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تشكيلا عصابيا، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.





وعثر بحوزتهما على اسطوانة لمخدر الهيروين، و267 لفافة لذات المخدر بلغ وزنهم 530 جراما، بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح و32 طلقة نارية من ذات العيار، 2 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.





وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزانين لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.



