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بنصف كيلو هيروين وأسلحة.. سقوط تاجري مخدرات بأوسيم

السبت 11/أبريل/2020 - 12:37 م
المضبوطات
المضبوطات
بـ"ـنصف كيلو هيروين وأسلحة نارية وذخيرة" أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تشكيلا عصابيا، بمنطقة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

وعثر بحوزتهما على اسطوانة لمخدر الهيروين، و267 لفافة لذات المخدر بلغ وزنهم 530 جراما، بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح و32 طلقة نارية من ذات العيار، 2 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزانين لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

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وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بقيام تشكيل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

ضبط 4 بحوزتهم 49 فرش حشيش

وفي سياق منفصل، تمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية 3 لهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرشا لمخدر الحشيش بلغت أوزانهم 6 كيلوجرامات.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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