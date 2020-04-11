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جولة موسعة لوزير الإسكان بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

السبت 11/أبريل/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة العلمين الجديدة، للقيام بجولة موسعة بالمشروعات المختلفة بالمدينة.

 ومن أهم المشروعات التي يحرص الوزير على زيارتها خلال جولته هى الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والحى اللاتيني، والمدينة التراثية، وكبارى البواغيز، وغيرها.

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