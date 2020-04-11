التضامن: 1.5 مليون جنيه دعما للأسر الأكثر احتياجا

وجهت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى، بتكثيف الجهود لرعاية عملاء التكافل الإجتماعى والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجا فى مواجهة فيروس كورونا وتداعياته وتنفيذا لهذا قامت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى بتقديم مليون و500 ألف جنيه كمساعدات نقدية استثنائية عاجلة لما يقرب من 7000 مستفيد على مستوى القاهرة الكبرى من مستفيدي التكافل الإجتماعى من الأسر الأشد احتياجا لدعم تلك الاسر فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، أنه تم تقديم تلك المساعدات العاجلة عبر بطاقات ميزة بالتعاون مع بنك مصر، وذلك تيسيرا على عملاء المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعى، كما قامت المؤسسة فى إطار دورها التكافلى بتقديم مليون و378 الف جنيه كتعويضات للمضارين من أحدث السيول بمنطقة عزبة الزرايب بمدينة 15مايو.





وتهدف المؤسسة العامة للتكافل الإجتماعي إلى تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الإجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.





وكانت تلقت القباج تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالهيئة القومية للتامين الإجتماعي حول صرف معاشات أبريل وفق الخطة المعدة للصرف.





وأوضح التقرير الإنتهاء من صرف ما يزيد عن 82 % من إجمالي قيمة معاشات المستهدف صرفها بالخطة الجديده لشهر أبريل مع آخر يوم لصرف الشريحة الثالثه، حيث أكد التقرير على انتظام عمليات الصرف في ختام المرحلة الأخيرة من صرف المعاشات المستحقة لهذا الشهر وذلك لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وصرف معاشات أبريل لجميع الشرائح خلال المدد المخصصة لها والتى بدات منذ الأول من هذا الشهر على أن يتم الصرف بداية من الأحد 12 إبريل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال المدة المحددة له، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى نهاية اليوم التاسع من شهر ابريل قد بلغ 6.281 مليون عمليه صرف بقيمة إجمالية تقارب 8.772 مليار جنيها.





وأشار التقرير إلي أن عدد من صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 716 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب من 1.150 مليار جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات (A.T.M) الصرف الآلي 2.457 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.869 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3.107 مليون حالة صرف من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.753 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.44 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد عن 1.68 مليون قائم بالصرف.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن نجاح خطة الصرف التي اعدت لتفادي التكدس والزحام ضمن الإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا نجحت بفضل التنسيق مع الجهات المعنيه وعلي راسها هيئة البريد والبنوك وتعاون الوزارات المختلفه وكافة المحافظات من أجل سلامة أصحاب المعاشات إلي جانب المجهود الكبير من موظفي التأمينات طوال الأيام الماضية.





وكانت وزيرة التضامن الإجتماعي قد وجهت رؤساء صندوقي التأمين الإجتماعي بإتخاذ كافة الإستعدادات اللأزمة لبدء صرف معاشات شهر إبريل لما يزيد على 8.36 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.28 مليار جنيها، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أتخذتها الوزارة للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف، والتي تضمنت بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.



