تعرف على قائمة مسلسلات وبرامج قناة النهار في رمضان 2020

تستعد قناة النهار لعرض باقة من البرامج والأعمال الدرامية وسط منافسة قوية بهذا السباق الرمضاني لعام 2020.

وجاءت خريطة المسلسلات لتضم 4 من أهم الأعمال وهم:

- حصريا.. مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبد الرازق ومحمود عبد المغني وحسن حسني.

- مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة.

- مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى وسميرة عبد العزيز وآخرين.

- مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وابو الليف وعمرو رمزي وشيبة.

قائمة البرامج الدينية:

* برنامج "اسأل مع دعاء" تقديم دعاء فاروق.

* برنامج "خطوات الشيطان" مع معز مسعود.

* برنامج "فكر" تقديم مصطفى حسني.

* برنامج "حكاية حياة" تقديم شريف شحاته.

* برنامج "لعلهم يرجعون" تقديم الشيخ عبد السلام عبد المنصف.

قائمة برامج المقالب:

برنامج "البروفة" تقديم انتصار وبدرية طلبة، وتدور فكرة البرنامج كاميرا خفية تدور أحداثه على عمل بروفات لشباب ممثلين مبتدئين ليكونوا جزء من عمل كبير جديد، أحداث كوميدية كثيرة تحدث في حضور انتصار وبدرية طلبة كجزء من البروفة.

أما برنامج "المهزرتية"، تعتمد كل حلقة على فكرة مختلفة عن طريق استقبال الضيف أو الضيوف الموجودين في الحلقة، وتنفيذ فكرة المقلب فيهم، كل حلقة لها فكرة خاصة بها يتم تنفيذها بأحكام متقن، حيث يتم استضافة كل ضيف بطرق مختلفة عن طريق إعلانات وظائف أو شقق للإيجار، تقوم أفكار الحلقات على الواقعية بشكل كبير في إطار درامي.

استمرار برنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين.

استمرار برنامجي الطبخ "لقمة هنية" مع الشيف شريف عفيفي، و"أكلة بيتي" مع الشيف مروة الشافعي.

وعرض المسلسل الكرتوني "بكار".