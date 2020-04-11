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edmodo منصة التعليم | اعرف الان طريقة تسجيل الطلاب في منصة (أدمودو) التعليمية الإلكترونية بكود الطالب new.edmodo | البحث المدرسي

السبت 11/أبريل/2020 - 12:48 م
edmodo منصة التعليم
edmodo منصة التعليم

edmodo منصة التعليم | اعرف الان طريقة تسجيل الطلاب في منصة (أدمودو) التعليمية الإلكترونية بكود الطالب new.edmodo | البحث المدرسي

التسجيل في edmodo منصة التعليم، هناك عمليات بحث مكثفة في الوقت الراهن على الرابط الرسمي الذي يستطيع من خلاله الطلاب الدخول على منصة أدمودو التعليمية الإلكترونية الذي تم أنشائها لاستكمال الفصل الدراسي الثاني بشكل طبيعي، جاء ذلك بعد قرار وزير التربية والتعليم بتعليق الدراسة في مصر لمدة أسبوعين متواصلين، تخوفا من أنتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، الفيروس الجديد الذي أصبح يهدد العالم بالكامل، ولم يتمكن الاطباء في الوصول الي علاج للشفاء منه حتي هذة اللحظة.

edmodo منصة التعليم بكود الطالب
وقد سهلت وزارة التربية والتعليم المصرية عملية الدخول على edmodo منصة التعليم وجعلتها بالكود السري الخاص بكل طالب، ويمكن من خلال هذة المنصة تقديم البحث العلمي المطالب من طلاب سنوات النقل، أبتداء من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الاعدادي، جاء ذلك بعد قرار الوزارة بألغاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذة الطلاب، وأستبدالها بمشروع بحث يقوم الطلاب بتقديمه عبر منصة أدمودو التعليمية، ويعد من أهم ما يميز هذة المنصة تعاونها مع أكثر من قناة تعليمية، مثل قناة مصر التعليمية الجديدة، وذلك بهدف توصيل المعلومة الي الطلاب بأكثر من طريقة ممكنة.

edmodo التسجيل في منصة أدمودو التعليمية
ولكي تتمكن بالتسجيل في منصه أدمودو التعليمية، يجب عليك أتباع بعض الخطوات البسيطة الذي يقدمها لكم فريق عمل أحداث اليوم، وهي :-

- ادخل أولا من هنا على منصة أدمومو.
- قم بالضغط على "تسجيل حساب جديد".
- ستجد أمامك كلمة "بوابة التسجيل للطلاب والمعلمين"، قم بالضغط عليها.
- قم الآن بتسجيل اسم الطالب.
- قم بتسجيل الرقم السري الخاص بالطالب أو الطالبة.
- اضغط الآن على كلمة "تسجيل الدخول".

تعد منصه أدمودو هي أولي المنصات الألكترونية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم المصرية، والهدف الأساسي منها هي أستكمال الطلاب الفصل الدراسي الثاني بطريقة طبيعية، من علي شبكة الانترنت، دون الحاجة في الذهاب الي المدارس، فهي منصة شاملة متخصصة في توفير كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطالب المصري.

وقد سهلت وزارة التربية والتعليم علي الطلاب، وجعلت التقديم لهذا البحث أون لاين من خلال edmodo منصة التعليم، كما أشارت علي انه يجوز للطالب تحميل البحث الخاص به علي فلاشة، ثم القيام بأرسالة الي المدرسة التابعة له، وسوف تتولي المدرسة عملية رفع البحث علي المنصة الالكترونية، كما أوضح أنه سيكون هناك شرحا آخر تفصيليا لطريقة الدخول على المنصة لأى طالب يوم الاثنين القادم.

edmodo منصة التعليم | اعرف الان طريقة تسجيل الطلاب في منصة (أدمودو) التعليمية الإلكترونية بكود الطالب new.edmodo | البحث المدرسي

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الكلمات المفتاحية

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رابط التسجيل في منصة أدمودو edmodo لتقديم البحث التقييمي بكود الطالب

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