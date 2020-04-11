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ترويج مخدرات داخل محطة الجيزة.. القبض على عاطلين بحوزتهما نصف كيلو شادو

السبت 11/أبريل/2020 - 12:49 م
المتهمان
المتهمان
واقفان بجوار سور محطة السكة الحديد بالجيزة.. هكذا كان المشهد أمام الخدمات الأمنية المعينة بمحطة السكة الحديد بالجيزة، واشتباههم في شخصين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 405 جرام شادو، وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان قسم شرطة الجيزة، وإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا مفاده بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد الجيزة من ضبط عاطلين أثناء تواجدهما بجوار سور المحطة من الخارج وبحوزتهما (83) كيس بلاستيك بداخلها نبات عشبي جاف يشتبه أن يكون نبات الشابو المخدر وزنت جميعها "405 جرام"، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.


وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، من ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.


وعثر بحوزتهما على اسطوانة لمخدر الهيروين، و267 لفافة لذات المخدر بلغ وزنهم 530 جراما، بندقية آلية، 2 خزينة لذات السلاح و32 طلقة نارية من ذات العيار، 2 ميزان حساس، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالي.

وتمكنت القوات من اقتيادهما إلى ديوان المركز، وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزانين لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر محطة الجيزة سكة حديد الجيزة اخبار

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