أحمد فهمي يشارك في أكبر برنامج منافسات في عالم البيزنس قبل رمضان

يشارك النجم أحمد فهمي ولأول مرة في الشرق الأوسط في انطلاق أول برنامج في عالم البيزنس وهو من نوعية البرامج التي تندرج تحت عالم المسابقات والتي يشتهر فيها النجم احمد فهمي، ولكن هذه المرة تكون في عالم المال وبطريقة جديدة ومختلفة.

وكشف أحمد الشريف منتج البرنامج أن هذه النوعية من البرامج لها فكر جديد ومختلف في عالم البيزنس والذي يهتم بكيفية انطلاق الشباب بأفكارهم الى عالم البيزنس وكيف يستطيع تكوين المليون الأولى، وذلك بمشاركة العديد من كبار رجال الأعمال والاقتصاد.

مؤكدا أن الفكرة جديدة من نوعها ولم يتم التطرق فيها من ذي قبل، مؤكدا ان النجم احمد فهمي واجهة مشرفة للشباب خاصة انه يتمتع بالكثير من المقومات التي تجعله يشارك في هذا العمل الضخم ذات الميزانية الكبيرة ويكون الوجه الإعلاني للبرنامج.

من جهته أكد النجم أحمد فهمي أن فكرة البرنامج جديدة من نوعها وسوف تستقطب جمهور كبير من الشباب الذي يستطيع ان يكوّن البيزنس الخاص به عن طريق التنافس وكيفية التخطيط الجيد لإنشاء مشروع مختلف يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الخاصة ببلده، خاصة ان العديد من اقتصاديات العالم ساهمت الأفكار الشبابية والمشروعات الصغيرة في قوتها، بل هذا البرنامج يساهم في الوصول الى مكاسب هائلة وضخمة لأصحاب هذه المشاريع علاوة على ان اكثر ما جذبني في المشاركة في الإعلان الرسمي لهذا البرنامج هو ان فكرته مصرية 100%.

من ناحية أخرى طرحت الشركة المنتجة البرومو الاول للبرنامج تحت شعار "المشوار صعب بس التحدي يستاهل" لتكشف في الايام القليلة المقبلة عن طبيعة البرنامج الذي شارك فيه ايضًا احمد الجنيدي مدير المشروعات، محمد بريش كرييتف العمل والمشرف العام علي الانتاج، وسامو ريرا المنتج الفني.