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طلب عاجل من زيدان.. 8 لاعبين خارج ريال مدريد

السبت 11/أبريل/2020 - 12:53 م
زيدان
زيدان
حسام مجدي
استقر نادي ريال مدريد الإسباني على التخلص من 8 لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هو من طالب إدارة النادي بالتخلص من الـ8 لاعبين في نهاية الموسم الجاري لعدم حاجة النادي لهم والاستفادة منهم ماديا.

وكشفت التقارير أن الثمانية لاعبين المرشحين للخروج من ريال مدريد في الصيف هم جاريث بيل ولوكا مودريتش وألفونس أريولا وناتشو فيرنانديز وجيمس رودريجيز وإبراهيم دياز وماريانو ديازولوكاس فاسكيز.

ويبحث نادي ريال مدريد التعاقد مع العديد من الصفقات القوية في السوق الصيفية القادمة على رأسهم كيليان مبابي وإيرلينج بروات هالاند وبول بوجبا.

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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زيدان ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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