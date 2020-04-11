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محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 12:56 م
الكمامات
الكمامات
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ: إنه يتابع استمرار توزيع الكمامات والقفازات، على المراكز والمدن، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وثمّن المحافظ في تصريحات اليوم السبت، دور عمال منظومة النظافة لأنهم خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، وعليهم مسئولية الحد من انتشاره بشوارع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ حرصه الشديد على توزيع الكمامات والقفازات، على عمال النظافة الذين ينتشرون في الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات.

وأضاف أن ذلك للحفاظ عليهم وحمايتهم، وتم التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة، بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل من دون إخلال بالعمل.

رئيسة مركز سيدي سالم تتابع أعمال التطهير والتعقيم 

من جهة أخرى، فقد تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيسة مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال التطهير بالشوارع والميادين والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة والقرى، حيث تم متابعة رش وتطهير المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية وعدد من شوارع المدينة من بينها مركز التكوين، وشارع 23 يوليو، ومأمورية الضرائب، والحماية المدنية، وقاعة الف ليلة وليلة، فضلًا عن رش وتطهير قرية سد خميس.

ويأتي هذا ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية المُتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ كفر الشيخ: تكثيف إجراءات الوقاية والحماية من فيروس كورونا 

وبدروه أكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم تكثيف إجراءات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا، وذلك بتكثيف عمليات الرش والتطهير في المؤسسات الحكومية والشوارع والمدن على مستوى المحافظة، وأيضا عمل نقاط تفتيش حدودية ضد كورونا لفحص جميع الذين يرغبون دخول المحافظة من مواطني المحافظات الأخرى.

ولفت إلى تطهير المتعلقات الشخصية للأفراد والبضائع قبل دخولها المحافظة، وأيضا مراقبة تنفيذ حظر التجوال والمحلات الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا لتقليل أعداد المواطنين في الشوارع قدر الإمكان وإلزام منازلهم أكبر فترة ممكنة وذلك من أجل القضاء علي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن مواطني المحافظة واعون جدا في مواجهة الفيروس، حيث التزموا على الفور بقرارات رئاسة الوزراء خاصة الخاصة بغلق المحال التجارية بعد الخامسة وحظر التجوال بعد السابعة، فضربوا مثالا حيا في تحمل المسئولية.

وطالب المحافظ، المواطنين بالتزام منازلهم قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، واتباع كافة تعليمات وزارة الصحة ومجلس الوزراء، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه.
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا
محافظ كفرالشيخ: توزيع كمامات على المواطنين لمواجهة كورونا

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لمواجهة كورونا زار تطهير منشآت انتشار الفيروس الفيروس كورونا الاحترازية

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