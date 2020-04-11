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إحباط ترويج 3 أطنان أسماك فاسدة بالوراق

السبت 11/أبريل/2020 - 01:02 م
أرشيفية
أرشيفية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق (بمحافظة الجيزة)، لحيازته 3 أطنان أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي نفس السياق تم مداهمة مخزن بدون ترخيص لتجارة مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 63807 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية " مطهر جل، كحول، ماء أكسجين، صابون، كريمات، زيت شعر، جل شعر ") معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات وبدون مستندات تدل على مصدرها مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين.

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كان قد تلقى اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للتموين، إخطارا مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات للعميد هشام أبو العلا مدير تموين الجيزة مفادها قيام صاحبى مصنعين لتعبئة السكر بمنطقة الوراق، شمال الجيزة، بالحصول على كميات كبيرة من السكر التمويني المعبأ داخل شكائر، وإعادة تعبئته، داخل عبوات صغيرة الحجم، وبيعه للمحلات التجارية الشهيرة على أنه سكر حر.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية، توصلت التحريات إلى أن المتهمين "س. ا"، "ن. ا"، أصحاب المصنعين المشار إليهما متعاقدين مع شركة حكومية لتوريد السكر لهم لتعبئته، إلا أنهما يقومان بتخزينه وبيعه على أنه سكر حر.

وأُعدت مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، بعد استئذان النيابة العامة، ومداهمة مخزنيين تابعين للمصنعين وتبين عدم تواجد المتهمين، وبالتفتيش عُثر علي 70 طن سكر تمويني معبأ داخل أكياس قبل بيعه للمحلات التجارية على أنه سكر حر.

وتمكنت القوات من القبض على 6 عمال بالمصنعين المشار إليهما، كما تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين، وسرعة القبض عليهما بمكان هروبهما.

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