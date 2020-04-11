المركزي التونسي يبقي الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.75%





قال البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة إنه قرر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 بالمئة.





وكان البنك خفض الشهر الماضي سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 6.75 بالمئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في أول خفض منذ 2011.





وأَضاف البنك المركزي إنه يتوقع تقلص نمو الاقتصاد في السنة الحالية نتيجة التأثير الحاد لتفشي الفيروس على قطاعي السياحة والنقل، وتأثر القطاع الصناعي بانخفاض الطلب الأجنبي وتعطل شبكات التوريد الخارجي.





وأِشار أن العجز الجاري في الربع الأول من 2020 كان في حدود 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.2 بالمئة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.