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"مياه المنيا" تعقم الأماكن العامة لمواجهة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 01:03 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إن الادارة العامة للشئون الادارية وقطاع المعامل بالشركة نفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تعقيم عدد من الاماكن الخدمية داخل المحافظة حيث تم تعقيم مركز علاج الاورام وعزبة شاهين والخشابة بمدينة المنيا.

يأتي ذلك بناءًا على تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بتعقيم الأماكن العامة بكافة أنحاء المحافظة بالتنسيق مع المحافظة، وبحسب خطة التعقيم الموضوعه والخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة.

ولفت الشهاوى، أن مركز مطاى شهد تعقيم وتطهير الميادين والاماكن العامة منها مركز شرطة مطاى ومجلس مدينة مطاى وشارع داير الناحية وشارع الحرية وشارع الحرمين وقرية ابو حسيبة وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بمطاى والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى.

وفى مركز ومدينة العدوة تم تطهير وتعقيم عدد من الشوارع والاماكن العامة منها شارع بورسعيد وشارع مصطفي كامل ومستشفي العدوة المركزي ومركز شرطة العدوة ومركز شباب العدوة والادارة التعليمية والوحدة المحليه وهندسة الكهرباء والادارة التعليمية القديمة ومدرسة العدوة الاعدادية والثانوية والمصرية للإتصالات وعدد من المساجد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بالعدوة والوحدة المحلية بمركز ومدينة العدوة.

وفى مركز دير مواس تم تعقيم وتطهير مستشفى الحميات والحماية المدنية والبريد ومرسى تل العمارنة والمدرسة الابتدائية شرق النيل الحاج قنديل وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بدير مواس والوحدة المحلية بمركز ومدينة دير مواس
وفى مركز ابو قرقاص تم تعقيم شارع ابو المجد مفتاح وكنيسة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك ومدخل القرية والوحدة المحلية ونقطة الشرطة بقرية بنى عبيد وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بابو قرقاص والوحدة المحلية بمركز ومدينة ابو قرقاص.

كما شهد مركز سمالوط تعقيم عدد من الاماكن منها شارع ناصر وشارع التجارة ومستشفى اليوم الواحد ومركز الشرطة ومجلس المدينة وارض ابو سيدهم ومسجد المعهد الدينى ومسجد الشريعى ومسجد الزهراء وذلك بالتعاون بين فرع الشركة سمالوط والوحدة المحلية بمركز ومدينة سمالوط.

أما فيما يخص مركز مغاغة فقد تم تعقيم شارع السلام وشارع طه حسين وشارع الزهور وشارع البحر وذلك بالتعاون بين فرع الشركة بمغاغة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

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مياه الشرب لمواجهة كورونا تعقيم وتطهير بوابة الفجر المنيا الفجر

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