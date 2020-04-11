تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والصين لمواجهة كورونا

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحث مع نظيره الصيني وانج يي مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل تعزيز التعاون الدولي المشترك لمواجهة تداعيات انتشار هذا الوباء.

وقد بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة ومنها الطاقة.

ونقلت الوكالة الإماراتية، عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قوله إن الصين أصبحت اليوم نموذجا للأمل، وليس فقط النجاح في مواجهة فيروس كورونا.

وكان عبدالله بن زايد، قد أشاد بالتدابير الناجعة التي اتخذتها الصين في التعامل مع انتشار الفيروس، والتعاون الكبير الذي أظهره الشعب الصيني مع حكومته والاستجابة المتميزة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها.

وثمن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التعاون بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات للتعامل مع فيروس كورونا، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لعلاج المصابين.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي تجسيدا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما وتعاونهما المستمر بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.